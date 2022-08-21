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Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Украинка завоевала золото в прыжках в высоту.
Вчера, 22:57
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images
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Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на мультиспортивном чемпионате Европы.

Легкоатлетка добыла первое место в прыжках в высоту. Украинке покорилась отметка в 1.95 м.

Ярослава взяла финальную высоту с первой попытки.

Второе и третье место заняли представительница Черногории Мария Вукович и сербка Ангелина Топич соответственно.

Мультиспортивный чемпионат Европы

Мюнхен, Германия.

1. Ярослава Магучих (Украина)

2. Мария Вукович (Черногория)

3. Ангелина Топич (Сербия)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика чемпионат Европы прыжки в высоту Ярослава Магучих
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