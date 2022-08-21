Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике
Украинка завоевала золото в прыжках в высоту.
Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на мультиспортивном чемпионате Европы.
Легкоатлетка добыла первое место в прыжках в высоту. Украинке покорилась отметка в 1.95 м.
Ярослава взяла финальную высоту с первой попытки.
Второе и третье место заняли представительница Черногории Мария Вукович и сербка Ангелина Топич соответственно.
Мультиспортивный чемпионат Европы
Мюнхен, Германия.
1. Ярослава Магучих (Украина)
2. Мария Вукович (Черногория)
3. Ангелина Топич (Сербия)