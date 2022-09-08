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Магучих - обладательница золота в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко завоевала серебро

Сразу три украинки боролись за награды, и две из них добились успеха.
Сегодня, 21:14
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images
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В четверг, 8 сентября, в Цюрихе (Швейцария) состоялся финал Бриллиантовой лиги, в которой прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украина была представлена сразу тремя спортсменками: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко приняли участие в соревновании, которое получилось очень продуктивным.

По итогам Магучих с результатом 2,03 м завоевала золото Бриллиантовой лиги. Она попыталась взять 2,06 м, но безуспешно. Помимо этого Ярослава квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште в 2023 году.

Сразу за ней расположилась Геращенко, которая смогла взять 1,94 м - на ее счету серебро. А вот у Левченко дела не задались. К сожалению, Юлия взяла планку 1,88 м, став шестой.

Бриллиантовая лига, Цюрих (Швейцария)
Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 м;
2. Ирина Геращенко (Украина) - 1,94 м;
3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,94 м;
...
6. Юлия Левченко (Украина) - 1,88 м.

Напомним, что совсем недавно Ярослава Магучих уже становилась чемпионкой Бриллиантовой лиги - в Брюсселе ей покорилась высота 2,05 м.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика Юлия Левченко прыжки в высоту Бриллиантовая лига Ирина Геращенко Ярослава Магучих
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