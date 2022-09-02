Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинка также установила личный рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Украинская спортсменка одержала победу, взяв планку на высоте 2,05 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.

Магучих пыталась побить мировой рекорд, но с трех попыток взять высоту 2,10 м ей не удалось.

Результат 2,05 м также стал повторением рекорда Украины на открытом воздухе и личным рекордом украинской легкоатлетки в карьере.

В нынешнем сезоне Магучих также еще трижды побеждала на этапах Бриллиантовой лиги - в Юджине, Рабате и Париже.

Ирина Геращенко на этом этапе стала шестой с результатом 1,91 м, уступив конкуренткам по количеству попыток, а Юлия Левченко с результатом 1,88 м - восьмой.

Бриллиантовая лига

Брюссель, Бельгия

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,05 м

2. Элеанор Паттерсон (Автралия) - 1,94 м

3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,91 м

…

6. Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 м

…

8. Юлия Левченко (Украина) - 1,88 м

Напомним, ранее Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту.