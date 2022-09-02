iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинка также установила личный рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе.
Вчера, 23:42
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images
0 0 0

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Украинская спортсменка одержала победу, взяв планку на высоте 2,05 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.

Магучих пыталась побить мировой рекорд, но с трех попыток взять высоту 2,10 м ей не удалось.

Результат 2,05 м также стал повторением рекорда Украины на открытом воздухе и личным рекордом украинской легкоатлетки в карьере.

В нынешнем сезоне Магучих также еще трижды побеждала на этапах Бриллиантовой лиги - в Юджине, Рабате и Париже.

Ирина Геращенко на этом этапе стала шестой с результатом 1,91 м, уступив конкуренткам по количеству попыток, а Юлия Левченко с результатом 1,88 м - восьмой.

Бриллиантовая лига

Брюссель, Бельгия

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,05 м

2. Элеанор Паттерсон (Автралия) - 1,94 м

3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,91 м

6. Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 м

8. Юлия Левченко (Украина) - 1,88 м

Напомним, ранее Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика прыжки в высоту Бриллиантовая лига Ярослава Магучих
0 0 0

Статьи по теме

Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие
Динамо объявило о подписании ямайского вингера Динамо объявило о подписании ямайского вингера
Помочь журналистам

Видео

Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине
Александр Усик: видео онлайн-трансляция пресс-конференции чемпиона в Украине

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Сборные01:10
Евробаскет-2022: первый матч Украины и другие
Украина00:58
Динамо объявило о подписании ямайского вингера
Европа00:24
Яремчук отличился голом в дебютном матче за Брюгге
Вчера, 23:42
Легкая атлетика23:42
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Теннис23:10
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Теннис22:58
Людмила Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного турнира US Open
Украина22:32
Женская сборная Украины разгромила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023
Европа21:54
Зинченко пропустит матч против Манчестер Юнайтед
Бокс21:22
"Я тебя прикончу": Фьюри записал дерзкое обращение к Усику
Киберспорт20:48
NaVi выставили на трансфер игрока молодежной команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK