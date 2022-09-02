Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Украинская спортсменка одержала победу, взяв планку на высоте 2,05 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.
Магучих пыталась побить мировой рекорд, но с трех попыток взять высоту 2,10 м ей не удалось.
Результат 2,05 м также стал повторением рекорда Украины на открытом воздухе и личным рекордом украинской легкоатлетки в карьере.
В нынешнем сезоне Магучих также еще трижды побеждала на этапах Бриллиантовой лиги - в Юджине, Рабате и Париже.
Ирина Геращенко на этом этапе стала шестой с результатом 1,91 м, уступив конкуренткам по количеству попыток, а Юлия Левченко с результатом 1,88 м - восьмой.
Бриллиантовая лига
Брюссель, Бельгия
Прыжки в высоту
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,05 м
2. Элеанор Паттерсон (Автралия) - 1,94 м
3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,91 м
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6. Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 м
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8. Юлия Левченко (Украина) - 1,88 м
Напомним, ранее Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту.