Магучих - о рекорде сезона: Очень рада, что у меня получилось это сделать

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мыслями о прошедших соревнованиях в рамках Бриллиантовой лиги, которые состоялись в городе Рабат, Марокко.

Магучих заявила, что очень рада тому, что смогла установить рекорд сезона в мире, прыгнув на 2,01 метра.

"Я очень счастлива прыгнуть 2.01 м, установить рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире. Это, очевидно, стимул для меня продолжать и одерживать новые победы.

Я рада быть в Рабате, второй год подряд здесь. Это замечательное место, особенно классная атмосфера на трибунах и погода хорошая", - сказала Магучих.

Напомним, что помимо Ярославы на пьедестале в Рабате оказалась еще одна украинка, занявшая второе место.