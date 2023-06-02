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Бех-Романчук с личным рекордом сезона взяла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги

Украинка продолжает набирать форму после возвращения к соревнованиям.
Вчера, 23:35
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В Риме и Флоренции проходит этап третий этап Бриллиантовой лиги текущего сезона.

В секторе прыжков в длину бронзу для Украины добыла Марина Бех-Романчук.

Спортсменка показала результат 6,59 метров, что стало для нее личным рекордом в этой кампании.

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Первое место добыла представительница Италии Ларисса Япичино (6,79 м), а серебро завоевала Тара Дэвис-Вудгол из США (6,74 м).

Отметим, что на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в Рабате Бех-Романчук добыла серебро в тройном прыжке

  1. Ларисса Япичино (Италия) - 6.79 м
  2. Тара Дэвис-Вудгол (США) - 6,74 м
  3. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,59 м

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина марина бех-романчук

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