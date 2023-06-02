Бех-Романчук с личным рекордом сезона взяла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
Украинка продолжает набирать форму после возвращения к соревнованиям.
В Риме и Флоренции проходит этап третий этап Бриллиантовой лиги текущего сезона.
В секторе прыжков в длину бронзу для Украины добыла Марина Бех-Романчук.
Спортсменка показала результат 6,59 метров, что стало для нее личным рекордом в этой кампании.
Читай также: Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в Рабате
Первое место добыла представительница Италии Ларисса Япичино (6,79 м), а серебро завоевала Тара Дэвис-Вудгол из США (6,74 м).
Отметим, что на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в Рабате Бех-Романчук добыла серебро в тройном прыжке
- Ларисса Япичино (Италия) - 6.79 м
- Тара Дэвис-Вудгол (США) - 6,74 м
- Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,59 м