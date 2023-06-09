Геращенко остановилась в шаге от медали на этапе Бриллиантовой лиги
Украинка не сумела запрыгнуть на пьедестал.
В Париже прошел этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.
Украина осталась без медали в секторе прыжков в высоту. Лучший результат показала Ирина Геращенко, занявшая четвертую позицию.
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Также в топ-10, расположившись на шестой позиции, закончила Юлия Левченко.
Победила австралийка Никола Макдермотт, серебро завоевала Вашти Каннингем из США, а тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии.
Стоит отметить, что Ярослава Магучих пропустила этап в Бриллиантовой лиги в столице Франции.
Бриллиантовая Лига
Париж, Франция
Прыжки в высоту, женщины
- Никола Макдермотт (Австралия) - 2,00 м
- Вашти Каннингем (США) - 1,97 м
- Ангелина Топич (Сербия) - 1,97 м
- Ирина Геращенко (Украина) - 1,94 м
- Морган Лейк (Великая Британия) - 1,94 м
- Юлия Левченко (Украина) - 1,91 м