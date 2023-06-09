Геращенко остановилась в шаге от медали на этапе Бриллиантовой лиги

Украинка не сумела запрыгнуть на пьедестал.

В Париже прошел этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике.

Украина осталась без медали в секторе прыжков в высоту. Лучший результат показала Ирина Геращенко, занявшая четвертую позицию.

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Также в топ-10, расположившись на шестой позиции, закончила Юлия Левченко.

Победила австралийка Никола Макдермотт, серебро завоевала Вашти Каннингем из США, а тройку лидеров замкнула Ангелина Топич из Сербии.

Стоит отметить, что Ярослава Магучих пропустила этап в Бриллиантовой лиги в столице Франции.

Бриллиантовая Лига

Париж, Франция

Прыжки в высоту, женщины