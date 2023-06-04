Магучих победила на турнире в Нидерландах, практически повторив рекорд сезона

В Нидерландах прошел турнир Continental Gold Tour, в ходе которого состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

Украину в этом виде представили Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

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Магучих уверенно заняла первое место, показав лучший результат в 2,00 метра, на несколько сантиметров опередив своих соперниц.

Сразу за Ярославой расположилась Геращенко, продемонстрировав результат 1,93 метра. Тройку призерок замкнула Йоханна Геринг из Германии, прыгнув на 1,90 метра.

Такой же результат был у Юлии Левченко, однако, она потратила на это большее количество попыток.