Бех-Романчук добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги и еще одну олимпийскую лицензию для Украины
Легкоатлетка присоединилась к своим коллегам.
В Польше проходит этап Бриллиантовой лиги, где разыгрываются олимпийские лицензии.
В ходе турнира прошли соревнования по тройному прыжку, где приняла участие Марина Бех-Романчук.
Украинка смогла выполнить олимпийский норматив, прыгнув на 14,70 м, таким образом добыв для своей страны олимпийскую лицензию и серебрянную медаль на данном этапе.
Опередила Марину лишь прославленная венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, показавшая результат в 15,18 м.
Ранее олимпийскую лицензию смогли добыть Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Бриллиантовая Лига
Хожув, Польша
- Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15,18 м.
- Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,70 м.
- Леянис Перес Эрнандес (Куба) - 14,67 м.