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Бех-Романчук добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги и еще одну олимпийскую лицензию для Украины

Легкоатлетка присоединилась к своим коллегам.
Сегодня, 17:49
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

В Польше проходит этап Бриллиантовой лиги, где разыгрываются олимпийские лицензии.

В ходе турнира прошли соревнования по тройному прыжку, где приняла участие Марина Бех-Романчук.

Украинка смогла выполнить олимпийский норматив, прыгнув на 14,70 м, таким образом добыв для своей страны олимпийскую лицензию и серебрянную медаль на данном этапе.

Опередила Марину лишь прославленная венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, показавшая результат в 15,18 м.

Ранее олимпийскую лицензию смогли добыть Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Бриллиантовая Лига

Хожув, Польша

  1. Юлимар Рохас (Венесуэла) - 15,18 м.
  2. Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,70 м.
  3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) - 14,67 м.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина марина бех-романчук

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