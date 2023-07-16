Бех-Романчук добыла серебро на этапе Бриллиантовой лиги и еще одну олимпийскую лицензию для Украины

В Польше проходит этап Бриллиантовой лиги, где разыгрываются олимпийские лицензии.

В ходе турнира прошли соревнования по тройному прыжку, где приняла участие Марина Бех-Романчук.

Украинка смогла выполнить олимпийский норматив, прыгнув на 14,70 м, таким образом добыв для своей страны олимпийскую лицензию и серебрянную медаль на данном этапе.

Опередила Марину лишь прославленная венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, показавшая результат в 15,18 м.

Ранее олимпийскую лицензию смогли добыть Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Бриллиантовая Лига

Хожув, Польша