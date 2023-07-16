Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги

Украинские спортсменки Ирина Геращенко и Юлия Левченко смогут поехать на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.

Геращенко и Левченко выполнили олимпийский норматив в прыжках в высоту, который равняется 1,97 м на этапе Бриллиантовой Лиги в Хожуве.

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Обе легкоатлетки смогли взять высоту в размере 1,98 метра. Благодаря этому Ирина смогла занять первое место, а Юлия - третье. Аналогичный результат продемонстрировала и Никола Олислагерс, но сделала это за меньшее количество попыток, чем Левченко благодаря чему и завоевала серебро.

Что же касается другой украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, то она этап пропустила. Суспільне Спорт, ссылаясь на представителей команды украинки сообщает, что причиной этому стала сперва задержка, а затем и вовсе отмена рейса Ярославы в Хожув.

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Бриллиантовая Лига

Хожув, Польша