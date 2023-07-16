iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги

Магучих пропустила соревнования из-за неприятной ситуации.
Сегодня, 16:33
Ирина Геращенко / Getty Images
Ирина Геращенко / Getty Images

Украинские спортсменки Ирина Геращенко и Юлия Левченко смогут поехать на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.

Геращенко и Левченко выполнили олимпийский норматив в прыжках в высоту, который равняется 1,97 м на этапе Бриллиантовой Лиги в Хожуве.

Читай также: Магучих победила на турнире в Нидерландах, практически повторив рекорд сезона

Обе легкоатлетки смогли взять высоту в размере 1,98 метра. Благодаря этому Ирина смогла занять первое место, а Юлия - третье. Аналогичный результат продемонстрировала и Никола Олислагерс, но сделала это за меньшее количество попыток, чем Левченко благодаря чему и завоевала серебро.

Что же касается другой украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, то она этап пропустила. Суспільне Спорт, ссылаясь на представителей команды украинки сообщает, что причиной этому стала сперва задержка, а затем и вовсе отмена рейса Ярославы в Хожув.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Бриллиантовая Лига
Хожув, Польша

  1. Ирина Геращенко (Украина) - 1,98 м.
  2. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,98 м.
  3. Юлия Левченко (Украина) - 1,98 м.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Юлия Левченко Ирина Геращенко

Статьи по теме

Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла Геращенко обошла Магучих, но выиграть этап Бриллиантовой лиги не смогла
Кохан - серебряный призер Европейских Игр-2023 Кохан - серебряный призер Европейских Игр-2023
Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023 Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023
Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион
Помочь журналистам

Видео

Постол - Родригес: лучшие моменты боя
Постол - Родригес: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:29
BLAST Premier Fall Groups 2023: Heroic и Natus Vincere проведут матч за финал группы
Киберспорт18:22
NaVi проиграли Heroic, но сохранили шансы на финал группы BLAST Premier Fall Groups 2023
Формула 118:02
Руководитель Феррари верит, что "слишком консервативные" итальянцы хорошо выступят в Венгрии
Футбол18:00
Андриевский - про сем чудес мира: Пирамида и мой гол Мариуполю
Легкая атлетика17:49
Бех-Романчук добыла еще одну олимпийскую лицензию для Украины
Европа17:29
Барселона планирует серьезную чистку состава
Футбол16:55
Середняк АПЛ заинтересован в услугах Магуайра
Европа16:51
Вингер Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика16:33
Левченко и Геращенко добыли олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги
Олимпийские виды16:30
Сестры Алексеевы заняли лишь десятую строчку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK