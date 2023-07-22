Геращенко и Магучих стали призерками этапа Бриллиантовой лиги

Обе украинские спортсменки взошли на подиум на соревнованиях в Монако.

Украинские спортсменки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих стали призерками в прыжках в высоту на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Обе украинки завершили соревнования с одинаковым результатом - 1,96 метра. Геращенко покорила эту высоту с первой попытки, став обладательницей серебряной медали, а Магучих - со второй, завоевав в итоге бронзу.

Победительницей соревнований с показателем 1,99 метра стала австралийка Никола Олислагерс. Геращенко не смогла взять эту высоту, а Магучих после двух неудачных попыток перенесла планку на 2,01 метра, но также не сумела ее покорить.

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Еще одна украинка Юлия Левченко заняла шестое место с результатом 1,93 метра.

Бриллиантовая лига. Монако

Женщины. Прыжки в высоту

Никола Олислагерс (Австралия) - 1,99 м Ирина Геращенко (Украина) - 1,96 м Ярослава Магучих (Украина) - 1,96 м

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6. Юлия Левченко (Украина) - 1,93 м

Ранее сообщалось, что Геращенко и Левченко добыли медали и олимпийские лицензии на этапе Бриллиантовой Лиги.