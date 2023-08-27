Магучих добыла медаль ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

Первая золотая медаль для Украины на ЧМ за 10 лет.

В всоскресенье, 27 августа, в Будапеште прошла финальная часть ЧМ по легкой атлетике по прыжкам в высоту.

Украину представляли две спортсменки - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Увы, Ирина остановилась на отметке 1.94 метра и заняла лишь пятую позицию.

А вот Ярослава боролась до конца, войдя в финальную тройку. К высоте 2.01 украинка подошла всего с одной ошибкой.

Компанию ей составили две австралийки - Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс. Однако только Ярослава сумела взять высоту в 2.01 метра. И это первая золотая медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике за 10 лет.

ЧМ по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Финал

Ярослава Магучих - 2.01 м Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.99 м Никола Олислагерс (Австралия) - 1.99 м

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5. Ирина Геращенко - 1.94 м

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