Магучих добыла очередное золото на этапе Бриллиантовой лиги
Это уже пятая медаль украинки в этом сезоне.
Ярослава Магучих взяла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Напомним, что для Ярославы это пятый старт в этом сезоне, в ее активе уже два золота и две бронзы.
Украинка стала единственной спортсменкой, кому покорилась высота в 2 метра. Также Магучих попробовала взять 2.04 м, но безуспешно.
Также в финал прошла еще одна украинка Ирина Геращенко. Но она остановилась на отметке 1.94 м и заняла четвертвую строчку.
Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту
- Ярослава Магучих - 2,00 м
- Ангелина Топич (Сербия) - 1,97 м) - 1,97
- Элеонор Патерсон (Австралия) - 1,94
- Ирина Геращенко - 1,91
- Морган Лейк (Великобритания) - 1,91
Ранее, напомним, Ярослава Магучих взяла золото Чемпионата мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!