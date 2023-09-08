Магучих добыла очередное золото на этапе Бриллиантовой лиги

Это уже пятая медаль украинки в этом сезоне.

Ярослава Магучих взяла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Напомним, что для Ярославы это пятый старт в этом сезоне, в ее активе уже два золота и две бронзы.

Украинка стала единственной спортсменкой, кому покорилась высота в 2 метра. Также Магучих попробовала взять 2.04 м, но безуспешно.

Также в финал прошла еще одна украинка Ирина Геращенко. Но она остановилась на отметке 1.94 м и заняла четвертвую строчку.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту

Ярослава Магучих - 2,00 м Ангелина Топич (Сербия) - 1,97 м) - 1,97 Элеонор Патерсон (Австралия) - 1,94 Ирина Геращенко - 1,91 Морган Лейк (Великобритания) - 1,91

Ранее, напомним, Ярослава Магучих взяла золото Чемпионата мира.

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