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"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту

Украинская спортсменка побывала в гостях популярного YouTube-шоу.
Вчера, 22:43
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побывала в гостях YouTube-шоу 20:23.

Ведущий программы Евгений Янович спросил у спорстменки, как в жизни ей помогает умение прыгать в высоту. Ярослава подошла к своему ответу с юмором.

"Ну, могу быстро в кровать запрыгнуть", - заявила украинка.

Напомним, что в эфире этого шоу Магучих сообщила, что вскоре выйдет замуж.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика Ярослава Магучих

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