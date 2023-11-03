"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побывала в гостях YouTube-шоу 20:23.

Ведущий программы Евгений Янович спросил у спорстменки, как в жизни ей помогает умение прыгать в высоту. Ярослава подошла к своему ответу с юмором.

"Ну, могу быстро в кровать запрыгнуть", - заявила украинка.

Напомним, что в эфире этого шоу Магучих сообщила, что вскоре выйдет замуж.

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