iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Магучих стала лучшей спортсменкой Украины 2023 года по версии НОК

Легкоатлетка удостоилась высокого признания после триумфов на чемпионатах мира и Европы.
Сегодня, 19:18
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Легкоатлетка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, была признана лучшей спортсменкой Украины в 2023 году.

Такое решение было принято Экспертной комиссией НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам года, сообщает официальный сайт организации.

Читай также: Внимание для Магуайра и гол для Мудрика: что спортсмены пожелали на Рождество?

Также тренером года была признана Татьяна Степанова, которая работает с 22-летней легкоатлеткой.

В 2023 году Магучих впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира, второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении, а также защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги.

Ранее Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прыжки в высоту нок Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях
"Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта "Планирую сосредоточиться на НОК": Гутцайт - о решении уйти с поста Министра молодежи и спорта
Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку Министр молодежи и спорта Гутцайт подал в отставку
"Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту "Могу быстро запрыгнуть в постель": Магучих рассказала, как ей помогает умение прыгать в высоту
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:44
Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Европа21:20
Командное обращение: Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством
Европа20:56
Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону
Бокс20:55
"Будем настаивать": Менеджер Чжилея озвучил имя приоритетного соперника
Киберспорт20:35
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte - в ТОП-10
Бокс20:28
Иноуэ - Тапалес: боксеры взвесились и устроили битву взглядов перед боем за абсолюта
Европа20:15
Салах: В этом году мы встречаем Рождество с тяжелейшим сердцем из-за войны на Ближнем Востоке
Биатлон19:53
Стал известен состав мужской сборной Украины на четвертый этап Кубка мира
Бокс19:35
"Выглядел как де**мо": Чисора разнес россиянина Махмудова
Легкая атлетика19:18
Магучих стала лучшей спортсменкой Украины 2023 года по версии НОК
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK