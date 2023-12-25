Магучих стала лучшей спортсменкой Украины 2023 года по версии НОК
Легкоатлетка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, была признана лучшей спортсменкой Украины в 2023 году.
Такое решение было принято Экспертной комиссией НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам года, сообщает официальный сайт организации.
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Также тренером года была признана Татьяна Степанова, которая работает с 22-летней легкоатлеткой.
В 2023 году Магучих впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира, второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении, а также защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги.
Ранее Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.
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