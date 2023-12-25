Магучих стала лучшей спортсменкой Украины 2023 года по версии НОК

Легкоатлетка удостоилась высокого признания после триумфов на чемпионатах мира и Европы.

Легкоатлетка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, была признана лучшей спортсменкой Украины в 2023 году.

Такое решение было принято Экспертной комиссией НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам года, сообщает официальный сайт организации.

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Также тренером года была признана Татьяна Степанова, которая работает с 22-летней легкоатлеткой.

В 2023 году Магучих впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира, второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении, а также защитила звание победительницы Бриллиантовой лиги.

Ранее Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.

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