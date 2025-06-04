B8 во второй раз победили на Blast.tv Major Austin 2025

В рамках Blast.tv Major Austin 2025 украинская организация B8 сыграла против датчан из OG.

Данный поединок стал вторым для команды в первой стадии престижного турнира. В первом матче B8 победили Imperial.

Вторая игра, как и каждая на этой стадии, прошла в формате Best-of-1. На карте Inferno украинский коллектив победил со счетом 13:9.

B8 - OG 13:9

В сетке команд, которые идут с результатом 2:0, организация сыграет с Heroic.

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