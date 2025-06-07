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B8 сенсационно обыграли Falcons на Blast.tv Major Austin 2025

Украинский коллектив успешно стартовал во второй стадии турнира.
Сегодня, 19:02       Автор: Василий Медвидь
Даниил
Даниил "headtr1ck" Валитов / HLTV

В рамках второй стадии Blast.tv Major Austin 2025 B8 встретились с Falcons.

Матч проходил в формате Best-of-1 на карте Ancient.

Украинский коллектив одержал победу со счетом 13:8 и попал в сетку 1:0, где будет играть дальше с Faze.

Отметим, что в первой стадии B8 переиграли всех соперников. Ознакомиться с расписанием Blast.tv Major Austin 2025 можно на нашем сайте.

Стоит сказать, что B8 занимают 23 место в мировом рейтинге команд, а Falcons - четвертое.

B8 - Falcons 1:0 (13:8) 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: B8 CS2 Blast.tv Major Austin 2025

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