B8 сенсационно обыграли Falcons на Blast.tv Major Austin 2025

Украинский коллектив успешно стартовал во второй стадии турнира.

В рамках второй стадии Blast.tv Major Austin 2025 B8 встретились с Falcons.

Матч проходил в формате Best-of-1 на карте Ancient.

Украинский коллектив одержал победу со счетом 13:8 и попал в сетку 1:0, где будет играть дальше с Faze.

Отметим, что в первой стадии B8 переиграли всех соперников. Ознакомиться с расписанием Blast.tv Major Austin 2025 можно на нашем сайте.

Стоит сказать, что B8 занимают 23 место в мировом рейтинге команд, а Falcons - четвертое.

B8 - Falcons 1:0 (13:8)

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