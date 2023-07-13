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BLAST Premier Fall Groups 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO

Команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 177 тысяч долларов, а также попадание на BLAST Premier: Fall Finals 2023.
Сегодня, 09:48
BLAST Premier Fall Groups / HLTV
BLAST Premier Fall Groups / HLTV

В четверг, 13 июля в городе Копенгаген стартует турнир BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO.

12 команд-партнеров BLAST примут участие в LAN-турнире и будут бороться не только за право сыграть на BLAST Premier: Fall Finals, но и за денежное вознаграждение - три победителя получат по практически 30 тысяч долларов.

Формат BLAST Premier Fall Groups 2021

  • Три группы формата double-elimination
  • В каждой группе по 4 команды (все матчи Bo3)
  • Победитель каждой группы выходит в осенний финал.
  • Остальные команды переходят в этап Play-In с посевом.
  • Три сетки из трех команд в формате Single-Elimination (все матчи Bo3)
  • Победитель в каждой сетки проходит в осенний финал.
  • Остальные команды сыграют на региональных турнирах Fall Showdown.

BLAST Premier Fall Groups 2023
турнірна сітка та результати матчів

Группа А

Участники: Vitality, Evil Geniuses, Ninjas in Pyjamas, Complexity

  • 13.07, 16:00 | Vitality - Evil Geniuses
  • 13.07, 19:30 | Ninjas in Pyjamas - Complexity
  • 15.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
  • 15.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
  • 18.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
  • 19.07, 19:30 | гранд-финал группы

Группа B

Участники: Heroic, BIG, Natus Vincere, Astralis

  • 14.07, 13:00 | Heroic - BIG
  • 14.07, 16:00 | Natus Vincere - Astralis
  • 16.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
  • 16.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
  • 18.07, 19:30 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
  • 20.07, 16:00 | гранд-финал группы

Группа C

Участники: FaZe, OG, G2, Liquid

  • 14.07, 19:30 | FaZe - OG
  • 15.07, 13:00 | G2 - Liquid
  • 17.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
  • 17.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
  • 19.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
  • 20.07, 19:30 | гранд-финал группы

Стадия плей-ин

  • 21.07, 16:00 | первый раунд, первая сетка
  • 21.07, 19:30 | первый раунд, вторая сетка
  • 22.07, 16:00 | первый раунд, третья сетка
  • 22.07, 19:30 | второй раунд, первая сетка
  • 23.07, 16:00 | второй раунд, вторая сетка
  • 23.07, 19:30 | второй раунд, третья сетка

На ISPORT будут доступны онлайн-трансляции всех матчей BLAST Premier Fall Groups 2023.

Всего в турнире возьмут участие три украинских киберспортсмена - представители Natus Vincere Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский, а также снайпер команды Ninjas in Pyjamas Даниил headtr1ck Валитов.

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