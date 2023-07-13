BLAST Premier Fall Groups 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO

Команды будут вести борьбу за призовой фонд в размере 177 тысяч долларов, а также попадание на BLAST Premier: Fall Finals 2023.

В четверг, 13 июля в городе Копенгаген стартует турнир BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO.

12 команд-партнеров BLAST примут участие в LAN-турнире и будут бороться не только за право сыграть на BLAST Premier: Fall Finals, но и за денежное вознаграждение - три победителя получат по практически 30 тысяч долларов.

Формат BLAST Premier Fall Groups 2021

Три группы формата double-elimination

В каждой группе по 4 команды (все матчи Bo3)

Победитель каждой группы выходит в осенний финал.

Остальные команды переходят в этап Play-In с посевом.

Три сетки из трех команд в формате Single-Elimination (все матчи Bo3)

Победитель в каждой сетки проходит в осенний финал.

Остальные команды сыграют на региональных турнирах Fall Showdown.

BLAST Premier Fall Groups 2023

турнірна сітка та результати матчів

Группа А

Участники: Vitality, Evil Geniuses, Ninjas in Pyjamas, Complexity

13.07, 16:00 | Vitality - Evil Geniuses

13.07, 19:30 | Ninjas in Pyjamas - Complexity

15.07, 16:00 | матч за выход в финал группы

15.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место

18.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место

19.07, 19:30 | гранд-финал группы

Группа B

Участники: Heroic, BIG, Natus Vincere, Astralis

14.07, 13:00 | Heroic - BIG

14.07, 16:00 | Natus Vincere - Astralis

16.07, 16:00 | матч за выход в финал группы

16.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место

18.07, 19:30 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место

20.07, 16:00 | гранд-финал группы

Группа C

Участники: FaZe, OG, G2, Liquid

14.07, 19:30 | FaZe - OG

15.07, 13:00 | G2 - Liquid

17.07, 16:00 | матч за выход в финал группы

17.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место

19.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место

20.07, 19:30 | гранд-финал группы

Стадия плей-ин

21.07, 16:00 | первый раунд, первая сетка

21.07, 19:30 | первый раунд, вторая сетка

22.07, 16:00 | первый раунд, третья сетка

22.07, 19:30 | второй раунд, первая сетка

23.07, 16:00 | второй раунд, вторая сетка

23.07, 19:30 | второй раунд, третья сетка

На ISPORT будут доступны онлайн-трансляции всех матчей BLAST Premier Fall Groups 2023.

Всего в турнире возьмут участие три украинских киберспортсмена - представители Natus Vincere Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский, а также снайпер команды Ninjas in Pyjamas Даниил headtr1ck Валитов.