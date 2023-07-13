BLAST Premier Fall Groups 2023: расписание и результаты турнира по CS:GO
В четверг, 13 июля в городе Копенгаген стартует турнир BLAST Premier: Fall Groups 2023 по CS:GO.
12 команд-партнеров BLAST примут участие в LAN-турнире и будут бороться не только за право сыграть на BLAST Premier: Fall Finals, но и за денежное вознаграждение - три победителя получат по практически 30 тысяч долларов.
Формат BLAST Premier Fall Groups 2021
- Три группы формата double-elimination
- В каждой группе по 4 команды (все матчи Bo3)
- Победитель каждой группы выходит в осенний финал.
- Остальные команды переходят в этап Play-In с посевом.
- Три сетки из трех команд в формате Single-Elimination (все матчи Bo3)
- Победитель в каждой сетки проходит в осенний финал.
- Остальные команды сыграют на региональных турнирах Fall Showdown.
BLAST Premier Fall Groups 2023
турнірна сітка та результати матчів
Группа А
Участники: Vitality, Evil Geniuses, Ninjas in Pyjamas, Complexity
- 13.07, 16:00 | Vitality - Evil Geniuses
- 13.07, 19:30 | Ninjas in Pyjamas - Complexity
- 15.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
- 15.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
- 18.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
- 19.07, 19:30 | гранд-финал группы
Группа B
Участники: Heroic, BIG, Natus Vincere, Astralis
- 14.07, 13:00 | Heroic - BIG
- 14.07, 16:00 | Natus Vincere - Astralis
- 16.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
- 16.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
- 18.07, 19:30 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
- 20.07, 16:00 | гранд-финал группы
Группа C
Участники: FaZe, OG, G2, Liquid
- 14.07, 19:30 | FaZe - OG
- 15.07, 13:00 | G2 - Liquid
- 17.07, 16:00 | матч за выход в финал группы
- 17.07, 19:30 | полуфинал нижней сетки, проигравший занимает 4-е место
- 19.07, 16:00 | матч за выход в финал группы, проигравший занимает 3-е место
- 20.07, 19:30 | гранд-финал группы
Стадия плей-ин
- 21.07, 16:00 | первый раунд, первая сетка
- 21.07, 19:30 | первый раунд, вторая сетка
- 22.07, 16:00 | первый раунд, третья сетка
- 22.07, 19:30 | второй раунд, первая сетка
- 23.07, 16:00 | второй раунд, вторая сетка
- 23.07, 19:30 | второй раунд, третья сетка
На ISPORT будут доступны онлайн-трансляции всех матчей BLAST Premier Fall Groups 2023.
Всего в турнире возьмут участие три украинских киберспортсмена - представители Natus Vincere Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский, а также снайпер команды Ninjas in Pyjamas Даниил headtr1ck Валитов.