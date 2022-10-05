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Украинцы B8 в невероятном матче обыграли Ecstatic в отборе на IEM Rio 2022

Ребята победили 38-ю команду мирового рейтинга.
Сегодня, 13:15
B8 / HLTV
B8 / HLTV
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В рамках второго раунда квалификации на бразильский Major из Counter-Strike: Global Offensive украинский коллектив B8 встречался с командой из Дании Ecstatic.

Для матча в формате bo1 команды выбрали своей картой Nuke. В8 начинали за защиту и выиграли первую половину с разгромным счётом 13:2.

После смены сторон наши ребята без проблем забрали "пистолетку" и следующий раунд, что позволило им получить сразу 13 матч-поинтов. После этого соперник смог сделать невероятный камбэк и выиграть 13 раунда подряд и перевести поединок в овертайм.

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Но в дополнительных раундах B8 взяли сразу два раунда за атаку и все же довели дело до победы.

Теперь у украинской команды рекорд побед/поражений 1-1 и в третьем раунде они сыграют с другой командой с таким же результатом.

На ISPORT доступен календарь и результаты матчей группы А европейского RMR к IEM Rio 2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт Counter-Strike- Global Offensive B8
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