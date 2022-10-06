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NaVi обыграли Outsiders и вышли в стадию Легенд на Rio Major

"Рожденные побеждать" одержали победу в трех матчах из трех на стадии отборов.
Вчера, 22:51
NaVi
NaVi
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В рамках отбора на "мажор" в Бразилии NaVi в европейском RMR-турнире встретились с Outsiders.

Украинская киберспортивная организация добыла победу в поединке со счетом 2:0.

На карте Mirage "рожденные побеждать" одержали триумф со счетом 16:13. Карта Inferno закончилась со счетом 16:4.

Таким образом, в квалификации NaVi взяли три победы из трех, квалифицировавшись в стадию Легенд на предстоящий турнир в Рио.

NaVi - Outsiders 2:0 (16:13, 16:4).

 

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