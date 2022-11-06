Украинец из российской команды играет на Rio Major с украинским прапором

В рамках стадии легенд IEM Rio Major 2022 по Counter Strike: Global Offensive встретились две связанные с РФ команды.

Spirit после полномасштабного вторжения оккупантов Украину осудили действия своей страны и перевезли офис в Сербию. В нынешнем составе "драконов" играет четыре россиянина и юный украинец Игорь "w0nderful" Жданов, который на поединок против Outsiders вышел вместе с флагом Украины, который повесил на свой стул.

Интересно, что в прошлом матче Жданов играл без флага.

Также стоит отметить, что в Outsiders также играет четыре представителя страны-агрессора, но один из них - Давид Даниэлян - также взял с собой флаг, но это был триколор Армении.

На ISPORT доступен календарь матчей и все результаты IEM Rio Major 2022.