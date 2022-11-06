iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинец из российской команды играет на Rio Major с украинским прапором

w0nderful вышел на матч с желто-синим прапором.
Сегодня, 18:50
w0nderful / HLTV
w0nderful / HLTV

В рамках стадии легенд IEM Rio Major 2022 по Counter Strike: Global Offensive встретились две связанные с РФ команды. 

Spirit после полномасштабного вторжения оккупантов  Украину осудили действия своей страны и перевезли офис в Сербию. В нынешнем составе "драконов" играет четыре россиянина и юный украинец Игорь "w0nderful" Жданов, который на поединок против Outsiders вышел вместе с флагом Украины, который повесил на свой стул.

Интересно, что в прошлом матче Жданов играл без флага. 

Также стоит отметить, что в Outsiders также играет четыре представителя страны-агрессора, но один из них - Давид Даниэлян - также взял с собой флаг, но это был триколор Армении.

На ISPORT доступен календарь матчей и все результаты IEM Rio Major 2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive IEM Rio Major

Статьи по теме

NaVi проиграли Liquid, упустив преимущество в девять раундов NaVi проиграли Liquid, упустив преимущество в девять раундов
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
NaVi в невероятно звелищном матче сумели обыграть Vitality NaVi в невероятно звелищном матче сумели обыграть Vitality
Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный баззербитер с центра площадки от Фокса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Поттер - о поражении Арсеналу: Вы можете увидеть разницу в уверенности и структуре двух команд
Европа20:23
Дубль Салаха принес Ливерпулю победу над Тоттенхэмом
Европа19:58
Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера
Другие19:53
Радивилов добыл бронзу на ЧМ по спортивной гимнастике
Европа19:34
Арсенал Зинченко показал лучший старт в АПЛ в истории клуба
Европа19:22
Шоу: МЮ страдал и не заслужил победы над Астон Виллой
Европа19:01
Унион потерял первое место в Бундеслиге, разгромно уступив Байеру
Киберспорт18:50
Украинец из российской команды играет на Rio Major с украинским прапором
Украина18:34
Луческу - о матче с Черноморцем: Мы хотели победить, чтобы возвращать себе утраченные позиции
Европа18:20
Артета: Челси – топ-клуб, мы заслужили победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK