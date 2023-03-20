Легенда NaVi Markeloff близок к возвращению на про-сцену CS:GO

Егор "markeloff" Маркелов вернется на про-сцену CS:GO. Об этом сообщает Владислав "bondik" Нечипорчук.

"Возможно, вы все скоро увидите Марика. Скорее всего, не в качестве игрока. Я не знаю, кем он будет. Ну да, знаю, но я не могу об этом говорить. Давай так, он будет непосредственно связан с Ваней Edward, со мной и так далее. Может быть, будет внедрен в структуру нашей команды. Короче, Марика станет больше, намного больше. Должно так, в теории, быть. А в какой роли и так далее — это, ребята, уже надо подождать", - говорится в заявлении Нечипорчука.

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Вероятно, 35-летний украинец станет тренером Cossacks – команды Бондика и Эдварда, которая распалась в августе 2022 года.

Напомним, Егор Маркелов выступал на профессиональной сцене Counter-Stirke с 2004 по 2018 год. Помимо NaVi, в прошлом он представлял DTS Gaming, HellRaisers и Astana Dragons, а также FlipSid3 Tactics.