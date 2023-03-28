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PGL проведет первый "мейджор" по CS 2

Такому повороту событий фанаты совсем не рады.
Сегодня, 14:38
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 / PGL
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 / PGL

Организатор турниров PGL анонсировал проведение первого "мейджора" по Counter-Strike 2.

Мероприятие пройдет с 17 по 31 марта 2024 года в столице Дании Копенгагене на Royal Arena.

 На PGL CS2 Major Copenhagen 2024 примут участие 24 команды, которые разыграют между собой 1, 250, 000 долларов.

Данный турнир станет четвертым "мейджором" для PGL. Ранее турнирный оператор провел мейджоры в Кракове, Стокгольме и Антверпене в 2017, 2021 и 2022 годах соотвественно.

Напомним, что также в Дании пройдет отборочный RMR-турнир, с расписанием которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike PGL

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