NaVi обыграли Mongolz на старте IEM Rio 2023

В понедельник, 17 апреля, в Рио-де-Жанейро начался турнир IEM Rio 2023 по Counter Strike: Global Offensive.

В своем стартовом матче NaVi в рамках группы А встречались с Mongolz.

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Поединок прошел на карте Mirage и завершился в пользу украинского коллектива со счетом 16:9.

В следующем раунде NaVi встретятся с Ninjas in Pyjamas. Матч пройдет в формате Bo3 и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.