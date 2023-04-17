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NaVi обыграли Mongolz на старте IEM Rio 2023

Украинский киберспортивный коллектив начал турнир с победы.
Сегодня, 18:08
NaVi одержали победу над Mongolz / HLTV.org
NaVi одержали победу над Mongolz / HLTV.org

В понедельник, 17 апреля, в Рио-де-Жанейро начался турнир IEM Rio 2023 по Counter Strike: Global Offensive.

В своем стартовом матче NaVi в рамках группы А встречались с Mongolz.

Читай также: NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO

Поединок прошел на карте Mirage и завершился в пользу украинского коллектива со счетом 16:9.

В следующем раунде NaVi встретятся с Ninjas in Pyjamas. Матч пройдет в формате Bo3 и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матчей турнира EIM Rio 2023 по CS:GO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere IEM Rio 2023

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