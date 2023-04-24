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Германия не стала выдавать визы росийским игрокам OG

Немцы продолжают свою антиросийскую политику.
Сегодня, 22:15
Cостав OG / Twitter
Cостав OG / Twitter

Два игрока OG с росийским паспортом не сумели попасть в Германию, чтобы сыграть на берлинском "мейджоре".

дмитрий DM дорохин и евгений Chuvash макаров не смогли получить визы в Германию, чтобы принять участие в турнире. Остальные игроки команды без проблем приехали в Берлин.

Отмечается, что турнир также пропустит и тренер коллектива, также росиянин михаил Misha агатов. Они пытались получить визы в Сербии и москве, но везде получили отказы.

Таким образом их заменят игрок Old G американец Картик Kitrak Рати и болгарин Иван MinD_ContRoL Иванов.

Ранее, напомним, своего игрока лишились и BETBOOM ровно по тем же причинам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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