Valve объявила дату и место проведения The International 2023

Разработчик Dota 2 компания Valve уточнила информацию по поводу проевдения главного турнира сезона The International 2023.

Мероприятие начнется 14 октября с групповой стадии, затем последует плей-офф. Обе стадии получили общее название «Дорога на The International».

Решающие матчи состоятся 27-29 октября на стадионе Клаймэт Пледж-арена в Сиэтле, США. Valve обещает, что арена сможет вместить наибольшее количество зрителей в истории турнира.

Напомним, что компания уже четыре раза проводила там TI, с 2014 по 2017 года. Но до реконструкции стадион назывался Кей-Арена. Сейчас там проводят свои матчи Сиэтл Кракен из НХЛ, а также баскетбольные Сиэтл Шторм и Сиэтл Редхокс.

Также напомним, что в данный момент проходит гранд-финал ESL One Berlin Major 2023, за котором вы можеет следить на нашем сайте.