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ESL One Berlin Major 2023: онлайн-трансляция

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
Сегодня, 17:26
Team Liquid / Getty Images
Team Liquid / Getty Images

В всокресенье, 7 мая, состоится гранд-финал ESL One Berlin Major 2023, в котором сойдутся Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Матч пройдет формате bo5, то есть до трех побед. Финальный поединок турнира начнется в 17:00 по киевскому времени. А онлайн-трансляцию вы можете посмотреть на нашем сайте в данной новости.

Онлайн-трансляция гранд-финала ESL One Berlin Major 2023 Gaimin Gladiators - Team Liquid

Напомним, что команды сражаются не только за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов, но и за рейтинговые очки, необходимые для участия в The International.

Со всеми результатами ESL One Berlin Major 2023 вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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