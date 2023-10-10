ПСЖ объявил о сотрудничестве с командой по Dota 2, в которой играет украинец

Французский ПСЖ объявил о сотрудничестве с киберспортивным коллективом Quest.

Команда теперь будет называть PSG.Quest и выступит под этим тегом на The International 2023. Ранее французский клуб сотрудничал с китайской командой LGD Gaming.

Quest - команда, базирующаяся в Катаре, но выступающая в европейской лиге. В их составе есть украинец, который ранее защищал цвета украинских и росийских команд Олег kaori Медведок.

Однако в то же время тренирует коллектив росийский про-игрок никита Daxak кузьмин.

Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать размер призового фонда The International 2023.

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