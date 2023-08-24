The International: призовой фонд турнира
ISPORT.UA представляет данные о призовом фонде TI12.
12 октября в Сиэтле пройдет главный турнир года по Dota 2 The International. Мероприятие вновь вернулось в Канаду, потому ожидается высокий уровень организации.
В этом году Valve положили в призовой фонд 3 млн долларов, что в два раза больше их предыдущих вложений. Остальную часть собирают игроки, покупая различные внутриигровые вещи.
В прошлом году, напомним, комапния ввела в игру боевой пропуск, благодаря которому удалось собрать 18 млн долларов, что довольно скромно, на фоне предыдущих ивентов.
В этом году Dota 2 празднует свое десятилетие, и компания пока не раскрывала, что же ждет игроков в честь TI12. Однако сообщается, что наполнение призового фонда изменится, относительно прошлых лет.
Распределение призового фонда
- Победитель получит 45,5% призового фонда
- Второе место получит 13%
- Третье место получит 9%
- Четвертое место получит 6%
- Пятое и шестое места получат по 3,5%
- Седьмое и восьмое места получат по 2,5%
- Места с девятого по двенадцатое получат по 2% призовых
- Места с тринадцатого по шестнадцатое получат по 1,5% призовых
- Семнадцатое и восемнадцатое места получат по 0,25% призового фонда