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The International: призовой фонд турнира

ISPORT.UA представляет данные о призовом фонде TI12.
Сегодня, 18:15
The International / liquipedia.net
The International / liquipedia.net

12 октября в Сиэтле пройдет главный турнир года по Dota 2 The International. Мероприятие вновь вернулось в Канаду, потому ожидается высокий уровень организации.

В этом году Valve положили в призовой фонд 3 млн долларов, что в два раза больше их предыдущих вложений. Остальную часть собирают игроки, покупая различные внутриигровые вещи.

В прошлом году, напомним, комапния ввела в игру боевой пропуск, благодаря которому удалось собрать 18 млн долларов, что довольно скромно, на фоне предыдущих ивентов.

В этом году Dota 2 празднует свое десятилетие, и компания пока не раскрывала, что же ждет игроков в честь TI12. Однако сообщается, что наполнение призового фонда изменится, относительно прошлых лет.

Распределение призового фонда

  • Победитель получит 45,5% призового фонда 
  • Второе место получит 13% 
  • Третье место получит 9% 
  • Четвертое место получит 6% 
  • Пятое и шестое места получат по 3,5%
  • Седьмое и восьмое места получат по 2,5% 
  • Места с девятого по двенадцатое получат по 2% призовых 
  • Места с тринадцатого по шестнадцатое получат по 1,5% призовых 
  • Семнадцатое и восемнадцатое места получат по 0,25% призового фонда 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 The International

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