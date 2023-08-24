The International: призовой фонд турнира

12 октября в Сиэтле пройдет главный турнир года по Dota 2 The International. Мероприятие вновь вернулось в Канаду, потому ожидается высокий уровень организации.

В этом году Valve положили в призовой фонд 3 млн долларов, что в два раза больше их предыдущих вложений. Остальную часть собирают игроки, покупая различные внутриигровые вещи.

В прошлом году, напомним, комапния ввела в игру боевой пропуск, благодаря которому удалось собрать 18 млн долларов, что довольно скромно, на фоне предыдущих ивентов.

В этом году Dota 2 празднует свое десятилетие, и компания пока не раскрывала, что же ждет игроков в честь TI12. Однако сообщается, что наполнение призового фонда изменится, относительно прошлых лет.

Распределение призового фонда