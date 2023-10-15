iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Официально: NaVi объявили, что S1mple пропустит весь турнир в Сиднее

Александр Костылев не прилетел в Австралию.
Сегодня, 14:04
s1mple / HLTV
s1mple / HLTV

Как и сообщалось ранее, Александр "Simple" Костылев не примет участие в турнире IEM Sydney, который станет первым большим соревнованием в новой версии Conter Strike 2.

Об этом объявили Natus Vincere на своем официальном сайте, добавив, что место звездного снайпера займет тренер команды Андрей "B1ad3" Гродненский.

Интересно, что причину отсутствия Simple в команде не называют.

Тем не менее, формулировка "пропустит турнир" означает, что игрок вряд ли опоздал на рейс, о чем сообщали разные источники в Сети.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает
"Самое главное, что есть три очка": Судаков оценил победу Украины над Северной Македонией "Самое главное, что есть три очка": Судаков оценил победу Украины над Северной Македонией
В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну перед их боем В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну перед их боем
Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024 Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает
Евро-202416:59
"Самое главное, что есть три очка": Судаков оценил победу Украины над Северной Македонией
Бокс16:32
В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну перед их боем
Европа15:56
Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024
Формула 115:40
ФИА пересмотрит инцидент с Хэмилтоном на Гран-при Катара
15:28
Экстра-лига из футзала: Аврора обыграла Сокол, ничья Урагана с ХИТом
Европа15:05
Защитник клуба Лиги 1 выложил видео, призывающее к "черному дню для евреев"
Украина14:59
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после выездного матча женской Лиги чемпионов
Евро-202414:20
Украина повторила рекордную серию побед
Бокс14:12
Промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK