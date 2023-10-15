Официально: NaVi объявили, что S1mple пропустит весь турнир в Сиднее

Александр Костылев не прилетел в Австралию.

Как и сообщалось ранее, Александр "Simple" Костылев не примет участие в турнире IEM Sydney, который станет первым большим соревнованием в новой версии Conter Strike 2.

Об этом объявили Natus Vincere на своем официальном сайте, добавив, что место звездного снайпера займет тренер команды Андрей "B1ad3" Гродненский.

Интересно, что причину отсутствия Simple в команде не называют.

Тем не менее, формулировка "пропустит турнир" означает, что игрок вряд ли опоздал на рейс, о чем сообщали разные источники в Сети.

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