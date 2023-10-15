S1mple пропустит начало IEM Sidney, вместо него будет играть тренер

Звездный снайпер не успел на рейс в Австралию.

Уже сегодня ночью Natus Vincere стартуют на турнире IEM Sydney матчем против Apeks, но не досчитаются всех своих игроков.

Как сообщают различные источники, Александр "s1mple" Костылев пропустит начало турнира, а вместо него будет играть тренер команды Андрей "b1ad3" Городецкий, который закончил игровую карьеру пять лет назад.

Также есть информация, что Костылев просто не успел на свой самолет в Сидней, из-за чего не успеет добраться места вовремя.

Напомним, что IEM Sydney - это первый крупный турнир в истории CS2. Ранее проходили соревнования более низкого уровня, а самый первый из таких турнироввыиграла украинская организация.

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