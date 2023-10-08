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Украинская команда стала чемпионом первого HLTV-турнира по CS2

The Witchers выиграли Esportal Clash Open 2023.
Сегодня, 10:41
The Witchers
The Witchers

Украинская киберспортивная команда The Witchers стала победителем первого HLTV-турнира по CS2.

Украинский коллектив выиграл Esportal Clash Open 2023 - европейский онлайн-турнир по Counter-Strike 2, организованный Esportal.

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В финале The Witchers победили французскую команду Looking4Org со счетом 2:1 (Overpass - 11:13, Inferno - 13:9, Vertigo - 13:10).

Турнир уровня C, котором приняли участие четыре команды, состоялся 7 октября, а его призовой фонд составил 10 тысяч долларов. Победитель заработал 6 тысяч долларов.

Напомним, на ISPORT доступен рейтинг команд по CS:GO за 2023 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

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