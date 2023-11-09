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На седьмом небе от счастья: звезда киберспорта стал свидетелем эпичной победы Копенгагена над Юнайтед

Каспер "Cadian" Меллер на стадионе отпраздновал триумф своей команды.
Сегодня, 14:20
Каспер
Каспер "cadiaN" Меллер / BLAST Pro Series

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Копенгаген на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед (4:3).

На домашнем стадионе датской команды присутствовал известный киберспортсмен Каспер "Cadian" Меллер, который выступает в дисциплине Counter-Strike.

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Звездный спортсмен был очень рад победе своих любимчиков, что не мог сдержать эмоций после финального свистка.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: копенгаген манчестер юнайтед

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Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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