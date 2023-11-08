iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Ты съел мои чипсы?": Бекхэм и Анри повздорили на матче Милан – ПСЖ

Легендарные футболисты стали свидетелями волевой победы итальянцев.
Сегодня, 10:40
Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм / Getty Images
Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан на своем поле переиграл ПСЖ (2:1).

На поединке присутствовали множество футбольных звезд, среди которых были Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.

Читай также: Прости, Линекер, выбор сделан: Холанд отпраздновал свой гол в стиле Дрогба

Камеры смогли зафиксировать забавный эпизод, который произошел между ними. Англичанин и француз не смогли поделить чипсы.

Бекхэм с легким возмущением обратился к Анри с вопросом: "Это ты съел мои чипсы?". Тьерри отшутился, что это был не он, но в тоже время доедал чипсы.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Милан - ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси стал совладельцем клуба Агуэро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Италия - Украина: Ребров впервые вызвал в сборную капитана молодежки Италия - Украина: Ребров впервые вызвал в сборную капитана молодежки
"Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной "Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной
"Он потел": стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну "Он потел": стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну
Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19 Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19
Помочь журналистам

Видео

Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик
Дубли Гризманна и Мораты в обзоре матча Атлетико - Селтик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Футбол13:25
Италия - Украина: Ребров впервые вызвал в сборную капитана молодежки
Лига Чемпионов13:14
"Не могу сказать, что это наш максимум": Судаков оценил игру Шахтера в матче с Барселоной
Бокс13:10
"Он потел": стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну
Украина12:42
Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19
Европа12:38
Румынский клуб ведет переговоры с Луческу
Бокс12:20
"Я бы поддержал его": промоутер Фьюри отреагировал на слух о завершении карьеры Тайсоном
Теннис11:55
Свитолина заявила, что выступит на Australian Open
Лига Чемпионов11:50
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Лига Чемпионов11:31
Сикан: Показали настоящий характер Шахтера
Лига Чемпионов11:15
Плей-офф Лиги чемпионов: определились первые два участника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK