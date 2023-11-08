"Ты съел мои чипсы?": Бекхэм и Анри повздорили на матче Милан – ПСЖ

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан на своем поле переиграл ПСЖ (2:1).

На поединке присутствовали множество футбольных звезд, среди которых были Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри.

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Камеры смогли зафиксировать забавный эпизод, который произошел между ними. Англичанин и француз не смогли поделить чипсы.

Бекхэм с легким возмущением обратился к Анри с вопросом: "Это ты съел мои чипсы?". Тьерри отшутился, что это был не он, но в тоже время доедал чипсы.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Милан - ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси стал совладельцем клуба Агуэро.

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