NaVi с обновленным составом уступили Cloud9

В среду, 22 ноября, в рамках Blast Fall Final 2023 встречались команды Cloud9 и NaVi.

Первой картой в данной противостоянии стал Anubis. Свой пик "рожденные побеждать" не сумели реализовать, уступив со счетом 11:13.

Далее последовал Ancient. Украинскому коллективу необходимо было побеждать, чтобы переводить игру на решающую третью карту. NaVi сотворили камбэк и подарили фанатам надежду - 13:9.

Решала исход встречи Inferno. К сожалению, Natus Vincere потерпели поражение, несмотря на хорошие попытки вернуться на сервер - 9:13.

The opponent takes Inferno (9:13). Unfortunately, our first game at #BLASTPremier ends with a defeat for us. See you tomorrow. #CS2 #navination pic.twitter.com/YjF293USHP