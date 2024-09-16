Чемпионы The International-2024 установили уникальное достижение

Team Liquid не проиграли ни одной карты в плей-офф.

Нидерландская организация Team Liquid выиграла The International-2024 в поистине чемпионском стиле.

Коллектив сумел преодолеть стадию плей-офф без единого поражения, закончив все матчи сетки со счетом 2:0, и 3:0 в грандфинале.

Подобное достижение еще не покорялось ни одной команде на главном турнире по Dota 2.

Также интересно, что в целом на турнире команда Liquid проиграла все две карты, и обе на групповом этапе в противостоянии с Team Spirit.

Также стоит отметить достижение оффлейнера команды Нета 33 Шапира, который стал первым киберспортсменом, который выиграл The International с двумя разными командами.

Двумя годами ранее израильский спортсмен выиграл The International-2022 в составе Tundra Esports.

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