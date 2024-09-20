NaVi уверенно победили Team Spirit в четвертьфинале ESL Pro League Season 20

"Рожденные побеждать" на двух картах разобрались с российской организацией.

В рамках четвертьфинала ESL Pro League Season 20 NaVi встретились с Team Spirit.

На первой карте Dust 2 "рожденные побеждать" легко разобрались с россиянами, обыграв их со счетом 13:5.

На Mirage, который выбирали именно украинцы, разгрома не произошло. Соперник NaVi показал хорошую первую половину, но это максимум, на который их хватило, и до Ancient дело не дошло, ведь вторая карта закончилась со счетом 13:9 в пользу Natus Vincere.

NaVi - Team Spirit 2:0 (13:5, 13:9)

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