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NAVI и Alliance получили прямые приглашения на PGL Wallachia Season 2

Турнир начнется уже 4 октября.
Сегодня, 18:45
PGL Wallachia Season 2 / PGL
PGL Wallachia Season 2 / PGL

Турнирный оператор PGL наконец представил команды-участницы второго сезона чемпионата PGL Wallachia.

Организаторы пригласили 11 команд, а еще пять присоединятся к ним после прохождения региональных квалификаций.

Небольшим сюрпризом стал прямой инвайт для NaVi, который недавно представили новый ростер.

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Украинский коллектив, похоже, тоже не ждал приглашения, а потому мидер команды Сухбат sanctity- Отгондаваа не будет присутствовать на турнире из-за проблем с визой. Его заменит Божидар bzm Богданов.

Вторым сюрпризом стал прямой инвайт для легендарной когда-то организации Alliance. Буквально сегодня она представила новый ростер, подписав игроков Dandelions.

Из интересного: во-первых, теперь за Alliance будет играть украинец Иван kidaro Бондарев, который уже успел заявить, что команда не будет сотрудничать с росийскими букмекерами.

А во-вторых, тренер этого состава стал Джонатан Loda Берг, под чьим капитанством Alliance обыграли NaVi в гранд-финале The International-2013.

PGL Wallachia Season 2 пройдет с 4 по 13 октября 2024 года в студии PGL в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд ивента составит 1 млн долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi

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