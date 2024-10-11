NaVi уверенно победили россиян из Virtus.Pro в четвертьфинале IEM Rio
"Рожденные побеждать" разобрались с коллективом страны-террористки.
В рамках четвертьфинала IEM Rio NaVi встретились с Virtus.Pro
Перед началом игры украинский коллектив были фаворитом, и они доказали это на первой карте
Inferno оказалось чрезвычайно легким для «рожденных побеждать», там они чувствовали себя комфортно и победили со счетом 4:13
Ancient начался не лучшим образом, первая половина осталась за организацией из государства-оккупанта - 5:7, однако, во второй половине NaVi оформили мини-камбэк и победили со счетом 13:11
Таким образом, в полуфинале они сыграют против Heroic. Этот матч состоится завтра, 12 октября, в 18:00
NaVi - Virtus.Pro 2:0
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