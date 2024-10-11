iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi уверенно победили россиян из Virtus.Pro в четвертьфинале IEM Rio

"Рожденные побеждать" разобрались с коллективом страны-террористки.
Сегодня, 19:59
NaVi / HLTV
NaVi / HLTV

В рамках четвертьфинала IEM Rio NaVi встретились с Virtus.Pro

Перед началом игры украинский коллектив были фаворитом, и они доказали это на первой карте

Inferno оказалось чрезвычайно легким для «рожденных побеждать», там они чувствовали себя комфортно и победили со счетом 4:13

Ancient начался не лучшим образом, первая половина осталась за организацией из государства-оккупанта - 5:7, однако, во второй половине NaVi оформили мини-камбэк и победили со счетом 13:11

Таким образом, в полуфинале они сыграют против Heroic. Этот матч состоится завтра, 12 октября, в 18:00

NaVi - Virtus.Pro 2:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi IEM Rio

Статьи по теме

NaVi сыграют с россиянами в четвертьфинале IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матча NaVi сыграют с россиянами в четвертьфинале IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матча
NaVi победили Infinity в нижней сетке PGL Wallachia Season 2 NaVi победили Infinity в нижней сетке PGL Wallachia Season 2
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идет первыми, B8 ухудшили позиции в топ-30 Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi идет первыми, B8 ухудшили позиции в топ-30
NaVi проиграли G2 в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024 NaVi проиграли G2 в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа21:41
Тухель ведет переговоры со сборной Англии
Лига наций21:40
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина21:30
Англия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
Европа21:21
Бавария намерена продлить контракт 38-летнего Нойера
Лига наций21:10
Лига наций-2024/25: Эстония победила Азербайджан, Украина сыграет с Грузией, Чехия - с Албанией, матчи Германии и Нидерландов
Другие страны21:08
Отца звезды Тоттенхэма оштрафовали за жестокое обращение с детьми в футбольной академии
Формула 121:04
Тойота сделала четкое заявление относительно своих планов на Формулу-1
Европа20:59
Экс-игрок сборной Франции призвал забрать у Мбаппе капитанскую повязку
Европа20:43
Калюжный дебютирует за сборную Украины в матче против Грузии
Европа20:30
Европейские лиги подадут жалобу против FIFA в антимонопольные органы ЕС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK