BLAST Bounty Spring 2025: расписание, результаты и онлайн-трансляция турнира
Новый сезон в Counter-Strike 2 стартует обновленным турниром от BLAST – Bounty Spring 2025. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.
Турнир состоит из двух больших стадий: закрытой квалификации (пройдет в режиме онлайн) и основного турнира (в оффлайне). Участие в нем примут две украинские организации – NaVi и B8.
Закрытая квалификация
1-й раунд
- 13:00, 14.01 | FlyQuest – MIBR
- 15:30, 14.01 | 3DMAX – HEROIC
- 18:00, 14.01 | Liquid – 9 Pandas
- 20:30, 14.01 | Spirit – fnatic
- 13:00, 15.01 | Astralis – Wildcard
- 15:30, 15.01 | SAW – BIG
- 18:00, 15.01 | Falcons – ENCE
- 20:30, 15.01 | Vitality – Metizport
- 13:00, 16.01 | Complexity – Virtus.pro
- 15:30, 16.01 | Eternal Fire – Fluxo
- 18:00, 16.01 | FaZe – M80
- 20:30, 16.01 | Natus Vincere – Imperial fe
- 13:00, 17.01 | paiN – GamerLegion
- 15:30, 17.01 | FURIA – Nemiga
- 18:00, 17.01|MOUZ – BetBoom
- 20:30, 17.01 |G2 – B8
2-й раунд
Матчи этой стадии пройдут 18 и 19 января.
Основной турнир
Матчи состоятся с 23 по 25 января в офлайн-формате в столице Дании Копенгагене.
Восемь команд сойдутся в четвертьфиналах, победители выйдут в полуфиналы, затем пройдет гранд-финал.
Онлайн-трансляция матчей
Напомним, что недавно HLTV определила двадцатку лучших игроков за прошлый 2024 год, в которую вошли два украинских киберспортсмена.
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