BLAST Bounty Spring 2025: расписание, результаты и онлайн-трансляция турнира

ISPORT рассказывает о первом топ-турнире года по CS2.

Новый сезон в Counter-Strike 2 стартует обновленным турниром от BLAST – Bounty Spring 2025. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

Турнир состоит из двух больших стадий: закрытой квалификации (пройдет в режиме онлайн) и основного турнира (в оффлайне). Участие в нем примут две украинские организации – NaVi и B8.

Закрытая квалификация

1-й раунд

13:00, 14.01 | FlyQuest – MIBR

15:30, 14.01 | 3DMAX – HEROIC

18:00, 14.01 | Liquid – 9 Pandas

20:30, 14.01 | Spirit – fnatic

13:00, 15.01 | Astralis – Wildcard

15:30, 15.01 | SAW – BIG

18:00, 15.01 | Falcons – ENCE

20:30, 15.01 | Vitality – Metizport

13:00, 16.01 | Complexity – Virtus.pro

15:30, 16.01 | Eternal Fire – Fluxo

18:00, 16.01 | FaZe – M80

20:30, 16.01 | Natus Vincere – Imperial fe

13:00, 17.01 | paiN – GamerLegion

15:30, 17.01 | FURIA – Nemiga

18:00, 17.01|MOUZ – BetBoom

20:30, 17.01 |G2 – B8

2-й раунд

Матчи этой стадии пройдут 18 и 19 января.

Основной турнир

Матчи состоятся с 23 по 25 января в офлайн-формате в столице Дании Копенгагене.

Восемь команд сойдутся в четвертьфиналах, победители выйдут в полуфиналы, затем пройдет гранд-финал.

Онлайн-трансляция матчей

Напомним, что недавно HLTV определила двадцатку лучших игроков за прошлый 2024 год, в которую вошли два украинских киберспортсмена.

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