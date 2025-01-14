iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

BLAST Bounty Spring 2025: расписание, результаты и онлайн-трансляция турнира

ISPORT рассказывает о первом топ-турнире года по CS2.
Сегодня, 12:45
BLAST Bounty Spring 2025
BLAST Bounty Spring 2025

Новый сезон в Counter-Strike 2 стартует обновленным турниром от BLAST – Bounty Spring 2025. Призовой фонд соревнования составляет 500 000 долларов.

Турнир состоит из двух больших стадий: закрытой квалификации (пройдет в режиме онлайн) и основного турнира (в оффлайне). Участие в нем примут две украинские организации – NaVi и B8.

Закрытая квалификация

1-й раунд

  • 13:00, 14.01 | FlyQuest – MIBR
  • 15:30, 14.01 | 3DMAX – HEROIC
  • 18:00, 14.01 | Liquid – 9 Pandas
  • 20:30, 14.01 | Spirit – fnatic
  • 13:00, 15.01 | Astralis – Wildcard
  • 15:30, 15.01 | SAW – BIG
  • 18:00, 15.01 | Falcons – ENCE
  • 20:30, 15.01 | Vitality – Metizport
  • 13:00, 16.01 | Complexity – Virtus.pro
  • 15:30, 16.01 | Eternal Fire – Fluxo
  • 18:00, 16.01 | FaZe – M80
  • 20:30, 16.01 | Natus Vincere – Imperial fe
  • 13:00, 17.01 | paiN – GamerLegion
  • 15:30, 17.01 | FURIA – Nemiga
  • 18:00, 17.01|MOUZ – BetBoom
  • 20:30, 17.01 |G2 – B8

2-й раунд

Матчи этой стадии пройдут 18 и 19 января.

Основной турнир

Матчи состоятся с 23 по 25 января в офлайн-формате в столице Дании Копенгагене.

Восемь команд сойдутся в четвертьфиналах, победители выйдут в полуфиналы, затем пройдет гранд-финал.

Онлайн-трансляция матчей

Напомним, что недавно HLTV определила двадцатку лучших игроков за прошлый 2024 год, в которую вошли два украинских киберспортсмена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike

Статьи по теме

ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
Passion UA ​​Зинченко подписал игрока без согласия его предыдущего клуба Passion UA ​​Зинченко подписал игрока без согласия его предыдущего клуба
Perfect World Shanghai Major 2024: Team Spirit победили FaZe Clan в гранд-финале турнира Perfect World Shanghai Major 2024: Team Spirit победили FaZe Clan в гранд-финале турнира
NaVi проиграли третий матч и вылетели с Perfect World Shanghai Major 2024 NaVi проиграли третий матч и вылетели с Perfect World Shanghai Major 2024
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Теннис12:59
Australian Open-2025: Свитолина, Костюк и Ястремская уверенно стартовали на турнире, Снигур и Калинина вылетели
Киберспорт12:45
BLAST Bounty Spring 2025: расписание, результаты и онлайн-трансляция турнира
Бокс12:45
"Никогда не верьте тому, что он говорит": Дюбуа оценил слова Фьюри о завершении карьеры
Теннис12:28
Калинина вылетела на старте Australian Open
Биатлон12:12
"Это раздражает": Звездный биатлонист выступил категорически против возвращения россиян
Теннис11:34
Людмила Киченок одолела первый раунд Australian Open-2025 с новой напарницей
Бокс11:18
"Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
Европа10:36
Манчестер Сити согласовал трансфер юного бразильского защитника
Бокс10:32
Постол получил следующего соперника и дату поединка
Европа09:59
Апелляция Реала на дисквалификацию Винисиуса отклонена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK