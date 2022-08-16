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Старикова - бронзовая призерка Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине

Призерша Олимпиады в Токио 2020 года завершила заезд на пьедестале.
Вчера, 19:29
Елена Старикова / https://izvestia.kharkov.ua/
Елена Старикова / https://izvestia.kharkov.ua/
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Во вторник, 16 августа, на шестой день проведения Мультиспортивного Евро-2022, который проходит в Мюнхене (Германия) состоялся финальный заезд в кейрине среди женщин.

От Украины в этом соревновании участвовала серебряная призерша Олимпийских игр в Токио 2020 года Елена Старикова. По результатам заезда она завоевала бронзовую медаль.

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Стоит отметить, что для Стариковой это уже вторая медаль на Мультиспортивном Евро - несколькими днями ранее она завоевала серебро в гонке на время. До этого она также участвовала в команде в женском спринте, финишировав в пятерке лучших.

Всего же на данном турнире украинские спортсмены завоевали уже семь наград, включая данный успех Стариковой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина велоспорт Елена Старикова мультиспортивное евро мультиспортивный евро-2022 кейрин
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