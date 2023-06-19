Украина завершила групповой этап Золотой Евролиги-2023 по волейболу со 100%-м показателем

Никто за шесть матчей так и не сумел остановить "желто-синих".

В воскресенье, 18 июня, состоялся последний шестой матч группового этапа Золотой Евролиги по волейболу, в котором встретились сборные Северной Македонии и Украины.

Украинский коллектив не оставил своему оппоненту ни единого шанса, одержав победу со счетом 3:0

Стоит отметить, что подопечные Угиса Крастиньша остались непобедимыми по итогам группового этапа, выиграв все шесть матчей с общим счетом 18:0, не отдав ни одного сета. Такого результата "желто-синие" добились впервые в истории Украины.

Северная Македония - Украина 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Благодаря этому феноменальному результату украинцы вышли в плей-офф турнира, где на стадии полуфинала встретятся с хозяйкой соревнования, сборной Хорватии. Эта встреча состоится в субботу, 24 июня.

В параллельном поединке сойдутся Турция и Чехия.