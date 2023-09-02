Сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2023 по волейболу

Украинцы, выиграв первый сет, в итоге уступили соперникам из Болгарии.

В субботу, 2 сентября, мужская сборная Украины провела свой третий матч на чемпионате Европы-2023 по волейболу, встретившись с Болгарией.

Украинская команда выиграла первый сет противостояния, но три последующих партии остались за болгарскими соперниками, которые одержали победу со счетом 3:1.

Это поражение стало третьим подряд для подопечных Угиса Крастиньша.

Ранее украинцы проиграли поединки со Словенией (1:3) и Хорватией (2:3) и с одним очком занимают последнее место в своей группе.

Чемпионат Европы-2023. Мужчины

Группа B. Третий тур

Болгария - Украина 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

Напомним, что сборная Украины в группе Евро-2023 еще должна сыграть с Финляндией (4 сентября) и Испанией (5 сентября).

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