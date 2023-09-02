iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2023 по волейболу

Украинцы, выиграв первый сет, в итоге уступили соперникам из Болгарии.
Вчера, 22:55
Украинцы проиграли болгарам / ФВУ
Украинцы проиграли болгарам / ФВУ

В субботу, 2 сентября, мужская сборная Украины провела свой третий матч на чемпионате Европы-2023 по волейболу, встретившись с Болгарией.

Украинская команда выиграла первый сет противостояния, но три последующих партии остались за болгарскими соперниками, которые одержали победу со счетом 3:1.

Это поражение стало третьим подряд для подопечных Угиса Крастиньша.

Ранее украинцы проиграли поединки со Словенией (1:3) и Хорватией (2:3) и с одним очком занимают последнее место в своей группе.

Чемпионат Европы-2023. Мужчины
Группа B. Третий тур

Болгария - Украина 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

Напомним, что сборная Украины в группе Евро-2023 еще должна сыграть с Финляндией (4 сентября) и Испанией (5 сентября).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол сборная Украины по волейболу

Статьи по теме

Матч университетских волейбольных команд в США установил мировой рекорд в женском спорте Матч университетских волейбольных команд в США установил мировой рекорд в женском спорте
Сборная Украины по волейболу стартовала на Евро-2023 с поражения Сборная Украины по волейболу стартовала на Евро-2023 с поражения
Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов
Женская сборная Украины по волейболу проиграла Колумбии в матче за бронзу Женская сборная Украины по волейболу проиграла Колумбии в матче за бронзу
Помочь журналистам

Видео

Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Фанат потроллил игрока Вест Хэма, позорно прославившегося жестоким обращением с кошкой
Теннис00:42
Свитолина потерпела поражение в третьем раунде US Open
Вчера, 23:48
Европа23:48
Лацио нанес домашнее поражение Наполи
Украина23:22
Ворскла - Александрия 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Украины
Игровые22:55
Сборная Украины потерпела третье поражение на Евро-2023 по волейболу
Футбол22:51
Холанд - о своем очередном рекорде: Я вернулся. Я всегда голоден
Футбол22:24
Почеттино: Игра с Ноттингемом должна была закончиться нашей победой
Украина22:11
Полесье - Оболонь 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Футбол22:02
Мудрик - худший игрок матча Челси - Ноттингем Форест
Европа21:32
Бавария одержала волевую победу над Боруссией М
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK