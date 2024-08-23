Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу под руководством Александра Косенко разгромила национальную команду Коста-Рики на старте престижного турнира в Португалии, предшествующего чемпионату мира 2024 года.

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Сине-желтая команда отгрузила 4 мяча в ворота соперников, забив дважды в каждом из таймов. Голами отличились Артем Фаренюк, Ростислав Семнченко, Петр Шотурма, Даниил Абакшин.

Стоит отметить, что в параллельном матче группы Португалия разгромила Кубу со счетом 9:0.

Напомним, встреча Украины с Португалией запланирована на пятницу, 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по киевскому времени.

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