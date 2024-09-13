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Сборная Украины по футзалу провела тренировку в Узбекистане перед стартом ЧМ-2024

Национальная команда стартует на Мундиале уже в это воскресение, 15 сентября.
Сегодня, 09:50
Сборная Украины по футзалу / УАФ
Сборная Украины по футзалу / УАФ

Национальная сборная Украины по футзалу продолжает активно готовиться к старту чемпионата мира 2024 года, который уже скоро стартует в Узбекистане.

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Подопечные Александра Косенко накануне провели тренировку на арене, где будут играть матчи будущего Мундиаля. Пресс-служба АФУ показала несколько фото с тренировочного процесса.

Напомним, сборная Украины стартует на Мундиале уже в воскресенье, 15 сентября. Первым соперником подопечных Косенко станет национальная команда Аргентины. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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