Косенко определился с составом сборной Украины по футзалу на ЧМ-2024

Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом "сине-желтых" на чемпионат мира 2024 года.

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Так, в заявку сборной Украины на будущий Мундиаль попали три голкипера и 11 универсалов:

Голкиперы: Кирилл Цыпун (Пяст, Польша), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко (Aurora).

Универсалы: Назар Швед (Евробус, Польша), Андрей Мельник (ХИТ), Евгений Жук (ХИТ), Николай Микитюк (Кордоба Патримонио, Испания), Ростислав Семенченко (Aurora), Игорь Чернявский (ХИТ), Даниил Абакшин (ХИТ), Михаил Абакшин (ХИТ) Зварыч (Энергия), Артем Фаренюк (Евробус, Польша), Игорь Корсун (Осасуна Магна, Испания), Петр Шотурма (Ураган).

Напомним, Сборная Украины попала в группу С, где сразится с Аргентиной, Афганистаном и Анголой. Первый матч подопечные Косенко проведут уже 15 сентября, где соперником команды станет национальная сборная Аргентины.

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