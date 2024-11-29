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Гандбольное Евро-2024: расписание и результаты сборной Украины

Женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по гандболу.
Сегодня, 13:33
facebook.com/kezivalogatott
facebook.com/kezivalogatott

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин в 2024 году состоится сразу в трех странах: Австрии, Швейцарии и Венгрии. Национальная сборная Украины впервые за 10 лет сыграет на континентальном форуме, их матчи будут проходить в австрийском Инсбруке.

Всего на турнир прошли 24 сборные, а турнир пройдет в три этапа: первый групповой раунд, второй групповой раунд и плей-офф.

Формат Евро-2024 по гандболу

  • Этап №1 (29 ноября – 3 декабря) – 6 групп по 4 команды, 2 лучшие команды каждой группы проходят в Этап №2;
  • Этап №2 (5 декабря – 11 декабря) – 2 группы по 6 команд, 3 лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф;
  • Этап №3 (13 и 15 декабря) – матч за 5-е место, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Все квартеты Евро-2024 по гандболу

  • Группа A: Швеция, Венгрия, Северная Македония, Турция
  • Группа B: Черногория, Румыния, Сербия, Чехия
  • Группа C: Франция, Испания, Польша, Португалия
  • Группа D: Дания, Швейцария, Хорватия, Фарерские острова
  • Группа E: Норвегия, Австрия, Словения, Словакия
  • Группа F: Нидерланды, Германия, Исландия, Украина

Расписание и результаты матча сборной Украины

  • 29.11, 21:30 | Германия — Украина
  • 01.12, 21:30 | Исландия.
  • 03.12, 19:00 | Украина — Нидерланды

Заявка сборной Украины на женское Евро-2024 по гандболу

  • Вратари: Мария Поляк (Галичанка), Юдит Балог (Вашаш, Венгрия), Виктория Салтанюк (Кобежицы, Польша)
  • Центральные: Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Венгрия), Любовь Росоха (Гайдунанаш, Венгрия)
  • Левые полусредние: Ванесса Лакатош (Галичанка), Карина Соскида, Ирина Компаниец (обе – Ювента, Словакия)
  • Права полусредняя: Валерия Нестеренко (Карпаты), Нетели Миниссале (Спартак), София Безрукова (Кинжварт, Чехия)
  • Левые крайние: Ольга Макаренко (Спартак), Анастасия Ткач (Галичанка)
  • Правые крайние: Катерина Козак (Галичанка)
  • Линейные: Ирина Прокопьяк (Галичанка), Карина Колодюк (Карпаты), Андрияна Науменко (Залеу, Румыния), Лилия Горильская (Будайорш, Венгрия)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гандбол

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