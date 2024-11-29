Гандбольное Евро-2024: расписание и результаты сборной Украины
Женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин в 2024 году состоится сразу в трех странах: Австрии, Швейцарии и Венгрии. Национальная сборная Украины впервые за 10 лет сыграет на континентальном форуме, их матчи будут проходить в австрийском Инсбруке.
Всего на турнир прошли 24 сборные, а турнир пройдет в три этапа: первый групповой раунд, второй групповой раунд и плей-офф.
Формат Евро-2024 по гандболу
- Этап №1 (29 ноября – 3 декабря) – 6 групп по 4 команды, 2 лучшие команды каждой группы проходят в Этап №2;
- Этап №2 (5 декабря – 11 декабря) – 2 группы по 6 команд, 3 лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф;
- Этап №3 (13 и 15 декабря) – матч за 5-е место, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.
Все квартеты Евро-2024 по гандболу
- Группа A: Швеция, Венгрия, Северная Македония, Турция
- Группа B: Черногория, Румыния, Сербия, Чехия
- Группа C: Франция, Испания, Польша, Португалия
- Группа D: Дания, Швейцария, Хорватия, Фарерские острова
- Группа E: Норвегия, Австрия, Словения, Словакия
- Группа F: Нидерланды, Германия, Исландия, Украина
Расписание и результаты матча сборной Украины
- 29.11, 21:30 | Германия — Украина
- 01.12, 21:30 | Исландия.
- 03.12, 19:00 | Украина — Нидерланды
Заявка сборной Украины на женское Евро-2024 по гандболу
- Вратари: Мария Поляк (Галичанка), Юдит Балог (Вашаш, Венгрия), Виктория Салтанюк (Кобежицы, Польша)
- Центральные: Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Венгрия), Любовь Росоха (Гайдунанаш, Венгрия)
- Левые полусредние: Ванесса Лакатош (Галичанка), Карина Соскида, Ирина Компаниец (обе – Ювента, Словакия)
- Права полусредняя: Валерия Нестеренко (Карпаты), Нетели Миниссале (Спартак), София Безрукова (Кинжварт, Чехия)
- Левые крайние: Ольга Макаренко (Спартак), Анастасия Ткач (Галичанка)
- Правые крайние: Катерина Козак (Галичанка)
- Линейные: Ирина Прокопьяк (Галичанка), Карина Колодюк (Карпаты), Андрияна Науменко (Залеу, Румыния), Лилия Горильская (Будайорш, Венгрия)
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