Ковтун победил в первом из пяти финалов Кубка мира по спортивной гимнастике

В субботу, 29 апреля, в египетском Каире состоялся первый финал Кубка мира по спортивной гимнастике.

В финале свободных упражнений выступал украинец Илья Ковтун. 19-летний спортсмен по итогам своего выступления заработал 14,433 балла, что позволило ему выиграть золотую медаль.

Стоит отметить, что Ковтун вышел в пять из шести финалов Кубка мира - Илья не выступит только на кольцах.

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Помимо Ковтуна за главную награду в опорном прыжке будет бороться Назар Чепурной, который вернулся к соревнованиям после длительного отсутствия.

У женщин в единственный финал на разновысоких брусьях вышла Елизавета Губарева.

Напомним, что благодаря Илье Ковтуну Украина показала лучший за последние шесть лет результат на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.