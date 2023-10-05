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Ковтун стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике

Украинец завоевал свою вторую медаль мирового первенства в карьере.
Вчера, 23:15
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

В четверг, 5 октября, в бельгийском Антверпене состоялись индивидуальные финалы чемпионата мира по спортивной гимнастике.

В этот день определялись чемпион и призеры в мужском многоборьбе, где Украина была представлена Ильей Ковтуном. Украинский спортсмен ранее прошел квалификацию, заняв 19 место за счет 81,931 балла.

В финале вместе с Ильей выступали еще 23 гимнаста. После пяти упражнений Ковтун шел четвертым с надеждами на то, что один из лидеров допустит ошибку.

И именно так все и произошло. В своей последней попытке американский гимнаст Фредерик Ричард упал с перекладины, а затем его "успех" повторил японец Кента Тиба. Это позволило Илье обойти их обоих и занять второе место.

Чемпионом мира стал представитель Японии Даики Хашимото, которій опередил украинца на 1,134 балла. А "бронза" отошла все тому же Ричарду, который не скрывал своей радости после оглашения результатов.

Стоит отметить, что для Илья Ковтуна это вторая медаль чемпионатов мира. Ранее в 2021 году он стал бронзовым призером соревнований в японском Китакюсю.

Напомним, что ранее сборная Украины сумела заработать командную лицензию для выступления на Олимпиаде 2024 года.

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