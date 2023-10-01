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Украина заработала командную лицензию в спортивной гимнастике на Олимпиаду-2024

Украинцы сумели занять последнее свободное место, дающее право выступить на ОИ-2024.
Сегодня, 16:59
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Команда мужской сборной Украины по спортивной гимнастике выступит на предстоящей Олимпиаде 2024 года.

Как сообщает Суспільне, по итогам квалификации на чемпионате мира-2023 украинцы сумели получить лицензию для выступления на ОИ-2024.

Ранее участие в парижской Олимпиаде себе гарантировали Китай, Япония и Великобритания как призеры чемпионата мира-2022.

Так как эти команды также принимали участие в ЧМ-2023 и были среди фаворитов, Украина должна была попасть в число двенадцати лучших команд турнира, чтобы получить лицензию.

Украинская команда выступала во второй квалификационной группе из шести и получила за свое выступление 245,461 балла.

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В итоге Украина заняла 12-е место, которое позволит ей выступить на ОИ-2024. Стоит отметить, что Бразилия отстала от нашей команды всего на 0,2 балла.

В составе мужской сборной Украины выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурной, Радомир Стельмах и Игорь Радивилов, а Пантелей Колодий выступил в качестве запасного.

Таким образом Украина будет выступать на Олимпиаде-2024 и в командных, и в индивидуальных соревнованиях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпийские игры олимпиада

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