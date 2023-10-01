Росийских лыжников не допустили на Кубок мира

Международная лыжная федерация (FIS) продлила недопуск росийских и белоруских лыжников на следуюющий сезон, пишет Aftonbladet.

Это значит, что спортсмены стран-террористов не смогут принять участие в Кубке мира по лыжным гонкам, который стартует в последний уик-энд ноября.

Представитель Швеции Ларс Оберг подчеркнул, что северные страны настояли на таком решении. Отметим, что во время весенней конференции окончательное решение еще не было принято.

"Никакой дискуссии не было. росии и беларуси не будет на стартах под эгидой FIS в будущем сезоне. Страны Северной Европы едины в своем мнении. К сожалению, в мире ничего не изменилось, и мы вынуждены снова принимать такое решение", – заявил Оберг.

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